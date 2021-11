Paziols Paziols Aude, Paziols MARCHÉ DE NOËL Paziols Paziols Catégories d’évènement: Aude

Paziols Aude Paziols Paziols fête Noël comme à Strasbourg (ou presque) avec un grand marché traditionnel !

Venez retrouver, en plein cœur du village, des stands de nourriture, des artistes, des artisans, des produits locaux de qualité et des tas d’idées cadeaux.

Animations musicales, jeu de piste, chasse au trésor et autres activités pour les enfants, tombola, vin chaud, chocolat chaud aromatisé, marrons… tout ce qu’il faut pour se mettre dans l’ambiance de Noël, trouver des cadeaux originaux et locaux et passer une après-midi festive en famille ou entre amis.

Repas chaud servi le midi. associationdanslairduvent@gmail.com https://www.facebook.com/events/402645074888744?ref=newsfeed Paziols

