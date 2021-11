Marché de Noël / Paron Paron, 3 décembre 2021, Paron.

Rue de la Fontaine Place de l'Eglise Sainte-Florence Paron

2021-12-03 – 2021-12-03 Rue de la Fontaine Place de l’Eglise Sainte-Florence

Paron Yonne Paron

EUR Le Club de l’Amitié et la Ville de Paron organisent le traditionnel marché de Noël, sur le parvis de l’église Sainte Florence et rue de la Fontaine.

Animations : photo offerte en compagnie du Père Noël, maquillage enfants, soirée musique acoustique le vendredi.

Stands divers, vin chaud, buvette et restauration.

+33 3 86 83 93 93

Rue de la Fontaine Place de l’Eglise Sainte-Florence Paron

