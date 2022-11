Marché de Noël Parfondeval, 27 novembre 2022, Parfondeval.

Marché de Noël

Parfondeval Aisne

2022-11-27 – 2022-11-27

Parfondeval

Aisne

Parfondeval Aisne

0 0 0 Parfondeval organise un marché de Noël. Une parfaite occasion de faire le tour de ce village classé parmi les plus beaux de France. Plus de 25 exposants seront présents sous chapiteaux. Il y aura également une crèche vivante, du vin chaud, du chocolat chaud, des gaufres et crêpes, mais aussi de la salade au lard à emporter ou sur place.

10h et 14h passage du Père Noël et de la Mère Noël

11h chants de la chorale des Baribans

à partir de 14h Promenades en calèche

17h spectacle musical pour petits et grands au Relais de la Chouette

Parfondeval organise un marché de Noël. Une parfaite occasion de faire le tour de ce village classé parmi les plus beaux de France. Plus de 25 exposants seront présents sous chapiteaux. Il y aura également une crèche vivante, du vin chaud, du chocolat chaud, des gaufres et crêpes, mais aussi de la salade au lard à emporter ou sur place.

10h et 14h passage du Père Noël et de la Mère Noël

11h chants de la chorale des Baribans

à partir de 14h Promenades en calèche

17h spectacle musical pour petits et grands au Relais de la Chouette

+33 3 23 97 78 97

Parfondeval

dernière mise à jour : 2022-11-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache