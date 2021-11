Paray-le-Frésil Paray-le-Frésil Allier, Paray-le-Frésil Marché de Noël Paray-le-Frésil Paray-le-Frésil Catégories d’évènement: Allier

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 17:00:00

Paray-le-Frésil Allier Paray-le-Frésil Un marché supplémentaire viens de se mettre en place dimanche prochain 28 décembre à la salle des fêtes de Paray le frésil.

➡️ 16 exposantes pour un large choix très varié. ( venez y découvrir mes dernières créations de Noël ). mairie-paray-le-fresil@wanadoo.fr +33 4 70 43 42 32 Paray-le-Frésil

