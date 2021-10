Palaja Palaja Aude, Palaja MARCHÉ DE NOËL Palaja Palaja Catégories d’évènement: Aude

Palaja

MARCHÉ DE NOËL Palaja, 28 novembre 2021, Palaja. MARCHÉ DE NOËL Palaja

2021-11-28 – 2021-11-28

Palaja Aude Palaja Quelque 60 exposants vous attendent dans la salle polyvalente pour vous proposer leurs créations pour Noël. De belles idées de cadeaux. Pass sanitaire obligatoire. Palaja

dernière mise à jour : 2021-10-25 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Aude, Palaja Autres Lieu Palaja Adresse Ville Palaja lieuville Palaja