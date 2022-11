Marché de Noël Outarville Outarville Catégories d’évènement: Loiret

Marché de Noël Outarville, 20 novembre 2022, Outarville. Marché de Noël

Loiret Outarville Le club de l’amitié d’Outarville organise un marché de Noël avec du vin chaud, un petit train et le père noël. +33 6 85 71 46 60 ©Club de l’amitié d’Outarville

