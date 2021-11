Outarville Outarville Outarville Marché de Noël Outarville Outarville Catégorie d’évènement: Outarville

Outarville, le dimanche 21 novembre à 09:00

Marché de Noël organisé par le Club de l’amitié le DIMANCHE 21 NOVEMBRE à la salle des fêtes d’Outarville de 10h à 18h. Le Père Noël sera présent ! ? Port du masque et pass sanitaire obligatoire. Marché de Noël Outarville Outarville Outarville

