MARCHÉ DE NOËL – OUDON Oudon, 27 novembre 2021, Oudon.

MARCHÉ DE NOËL – OUDON Oudon

2021-11-27 – 2021-11-28

Oudon Loire-Atlantique Oudon

Un rendez-vous magique pour faire le plein de rêves et de cadeaux

Venez à la rencontre d’artisans et de producteurs qui vous accueilleront sur la place du Havre dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’occasion idéale pour se procurer des décorations pour le sapin et la maison, des cadeaux issus de créateurs et, bien sûr, les produits gastronomiques qui auront toute leur place sur les tables de réveillon.

Pour profiter de ces moments où chacun retrouve une âme d’enfant, flânez entre les échoppes parmi les effluves sucrées des gourmandises et réchauffez-vous avec un bon chocolat ou vin chaud (à consommer avec modération).

Dans ce décor de conte de Noël, les enfants pourront découvrir le manège, dénicher des trésors (peluches, jouets en bois…), admirer et emporter les créations réalisées en ballons avant de poster leur précieuse lettre au Père Noël !

Au programme du samedi 27 et dimanche 28 novembre :

– Manège gratuit

– Sculpture sur ballons (en après-midi)

– Boîte aux lettres du Père Noël à la disposition des enfants

Samedi 27 novembre :

– Conte-moi les pôles, dès 3 ans, de 16h à 17h, à la bibliothèque. Au son du duo Harpes en ciel et des lectures du groupe « Des mots pour le dire », partez pour un voyage polaire.

– Randonnée nocturne familiale au profit du Téléthon. Départ à 17h15 square de l’Europe et arrivée vers 18h45 au marché de Noël. Tarifs : 4 € adulte et 2 € enfant.

Dimanche 28 novembre :

– La fanfare Les Chapalleros fera résonner les rythmes cubains

– Marché hebdomadaire sur la place de l’Eglise de 9h à 13h

accueil@oudon.fr +33 2 40 83 60 17 https://www.oudon.fr/tourisme-et-culture/fetes-et-manifestations/marche-de-noel

