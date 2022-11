Marché de Noël Orléans, 25 novembre 2022, Orléans.

Le Marché de Noël étend son long manteau blanc sur les places du Martroi, de la République et de la Loire. Des petits chalets en bois joliment décorés proposent de nombreux articles : jouets, produits du terroir et de l’artisanat d’art local, objets de décoration, cadeaux, alimentation etc. Une grande roue s’installe pour l’occasion et des animations gratuites sont proposées pour les enfants. A l’occasion du 61e anniversaire du jumelage de la ville d’Orléans avec la ville allemande de Münster, cette édition mettra à l’honneur les traditions de Noël allemandes dans sa décoration. Le développement durable et l’achat éco-responsable marqueront également ces fêtes de fin d’année à travers un marché inédit sur la place de la Loire.

Le Marché de Noël étend son long manteau blanc places du Martroi, de la République et de la Loire. Des petits chalets en bois joliment décorés proposent de nombreux articles et de nombreux spectacles et animations sont proposés pour le plus grand bonheur des petits et des des grands !

