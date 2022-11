Marché de noël Orist Orist Catégories d’évènement: Landes

Landes Orist 10h – 12h : Atelier créatif

12h : Repas tartiflette – desserts gourmand

15h- 18h : Escape Game ( sur inscription auprès de la médiathèque au 05 58 35 80 06)

15h30 -17h30 : Balade à poney

20h : Repas – Food Truck Tout au long de la journée : manège – chaise volante, marché de producteurs locaux +33 6 81 32 97 88 Association de parents d’élèves REEV REEV

