Marché de Noël Obermodern-Zutzendorf Obermodern-Zutzendorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obermodern-Zutzendorf

Marché de Noël Obermodern-Zutzendorf, 4 décembre 2022, Obermodern-Zutzendorf. Marché de Noël

Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

2022-12-04 14:00:00 – 2022-12-04 20:00:00 Obermodern-Zutzendorf

Bas-Rhin Obermodern-Zutzendorf Marché de Noël qui aura lieu dans des cours de corps de ferme à Zutzendorf le 4 décembre de 14h à 20h. Au programme, artisanat local, petite restauration, chants, contes de Noël et créations artistiques. Marché d’artisanat local dans les cours des fermes du village +33 6 51 04 29 33 Obermodern-Zutzendorf

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obermodern-Zutzendorf Autres Lieu Obermodern-Zutzendorf Adresse Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin Ville Obermodern-Zutzendorf lieuville Obermodern-Zutzendorf Departement Bas-Rhin

Marché de Noël Obermodern-Zutzendorf 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël Obermodern-Zutzendorf Obermodern-Zutzendorf 4 décembre 2022 Bas-Rhin Obermodern-Zutzendorf Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin