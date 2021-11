Marché de Noël Oberbruck, 5 décembre 2021, Oberbruck.

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Oberbruck Haut-Rhin

EUR Un marché de Noël pour tous

Chocolat et vin chaud, crêpe et pâtisseries sucrées salées pour les gourmands, producteurs et artisans locaux pour les préparatifs et jeux pour les enfants.

À 11h, une projection et des échanges sur les activités de l’association de la Haute Vallée de la Doller vous seront proposés.

À 16h, les enfants pourront goûter avec le Saint-Nicolas !

Oberbruck

