Marché de Noël Nozeroy

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04 17:00:00

Nozeroy Jura Nozeroy Organisé par l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé).

Pass sanitaire obligatoire. +33 3 70 96 10 40 Organisé par l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé).

