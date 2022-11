Marché de Noël Noves, 10 décembre 2022, Noves.

Marché de Noël

Boulevard de la République Place Jean Jaurés Noves Bouches-du-Rhône Place Jean Jaurés Boulevard de la République

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 21:00:00

Marché de Noël de Noves : Artisanat, dégustations, art de la table, cadeaux de Noël, restauration…



10h : Ouverture du marché.

10h30 : Ateliers créatifs pour enfants, organisés par la Mairie : boules de Noël, dépôt des dessins du concours.

11h30 : Démonstrations des associations Flash Rock’N’Roll, Nov’ Country Dancers et Nova Flamenca.

De 12h à 13h : Arrivée du Père Noël et vin chaud, offert par l’Association des Commerçants.

13h : Restauration (foodtrucks et bars).

14h : Démonstration des Z’amazones.

15h : Atelier créatif pour enfants, organisé par la Mairie : ma liste de Noël.

16h : Arrivée du Père Noël.

16h30 : Show de Batucada, offert par la Mairie.

18h : Pégoulade, offerte par le Comité des Fêtes, animée par la Batucada. Rdv à la Mairie pour la distribution des lampions

18h45 : Feu d’artifice, offert par le Comité des Fêtes, au stade du Moulin.

19h30 : Spectacle de feu, offert par la Mairie, sur la Place Jean Jaurès.

20h : Restauration (foodtrucks et bars).

21h : Fermeture du marché et ouverture de la bodega de Noël, au Bar des Sports.



Pendant la durée du marché de Noël :

Piste de luge et jeux pour enfants (jeux gonflables et jeux en bois). Gratuit.

tourisme@noves.fr +33 4 90 92 90 43 http://www.noves.fr/

