Nousseviller-Saint-Nabor Moselle Nousseviller-Saint-Nabor Retrouvez tous vos producteurs dans un véritable marché de Noël à Nousseviller Saint Nabor. Le café ainsi que les biscuits vous seront offert. Venez donc nombreux à ce marché de Noël dans une ambiance conviviale et familiale, plus d’informations au 06.87.16.68.79. lolo.wagner@orange.fr +33 6 87 16 68 79 Collines des Pies de Nousseviller Saint Nabor dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Catégories d'évènement: Moselle, Nousseviller-Saint-Nabor
Lieu Nousseviller-Saint-Nabor