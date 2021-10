MARCHÉ DE NOËL Nort-sur-Erdre, 4 décembre 2021, Nort-sur-Erdre.

MARCHÉ DE NOËL 2021-12-04 08:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 Salle des loisirs Rue du Général Leclerc

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Le marché de Noël est ouvert aux artisans, aux producteurs régionaux et aux particuliers dont le but est de vendre leurs propres réalisations manuelles, artistiques et produits du terroir. Aucune revente de produits manufacturés ne sera acceptée.

Marché de Noël avec une exposition vente

marchedenoel@alnort.com

