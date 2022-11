Marché de Noël Nontron, 10 décembre 2022, Nontron.

Marché de Noël

Place Alfred Agard Nontron Dordogne

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-24 18:00:00

Nontron

Dordogne

Nontron

Village de Noël avec Artisans et produits locaux.

Manège gratuit le samedi 17 et du 20 au 24.

Jeux en bois sous la halle du 21 au 23.

Marché aux Truffes samedi 17 et 24.

+33 5 53 60 84 00

Nontron

