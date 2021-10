Noirétable Noirétable Loire, Noirétable Marché de Noël Noirétable Noirétable Catégories d’évènement: Loire

Noirétable

Marché de Noël Noirétable, 18 décembre 2021, Noirétable. Marché de Noël 2021-12-18 – 2021-12-19

Noirétable Loire Noirétable A quelques jours de Noël, il est encore temps de faire vos derniers achats, pour faire plaisir ou vous faire plaisir dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Animation pour les enfants, marché gourmand, artisanat local … comitedesfetesnoiretable42440@yahoo.fr +33 6 62 90 10 83 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Noirétable Autres Lieu Noirétable Adresse Ville Noirétable lieuville 45.81676#3.76642