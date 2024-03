MARCHE DE NOËL Salle des Fêtes Nogent-lès-Montbard, dimanche 1 décembre 2024.

MARCHE DE NOËL Salle des Fêtes Nogent-lès-Montbard Côte-d’Or

La magie des fêtes sera présente lors du 3ème Marché de Noël de Nogent-lès-Montbard venez découvrir les nombreux stands artisanaux, gastronomiques, trouver des idées cadeaux ainsi que vos décos, votre sapin, etc. Une restauration vous sera proposée dont les savoureuses gaufres ainsi qu’une buvette et son vin chaud qui reçoit chaque année un grand succès.

Entrée gratuite. Distribution de friandises par le Père Noël. Convivialité et bonne humeur sont garanties. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01 09:30:00

fin : 2024-12-01 18:30:00

Salle des Fêtes 5 Rue des Tilleuls

Nogent-lès-Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté sauvegardeterresbrennedandarge@gmail.com

L’événement MARCHE DE NOËL Nogent-lès-Montbard a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR