Marché de Noël : « Noël Renaissance » Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure

Drôme

Marché de Noël : « Noël Renaissance » Châteauneuf-de-Galaure, 10 décembre 2022, Châteauneuf-de-Galaure. Marché de Noël : « Noël Renaissance »

1125, route de Charrière Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière

2022-12-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-10 18:00:00 18:00:00

Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière

Châteauneuf-de-Galaure

Drôme Châteauneuf-de-Galaure Au programme : Animation musicale, Déambulations de L’Édit Roussillon en costumes renaissance, atelier enfants, père Noël. Tombola nombreux lots

Nouveaux exposants, créateurs, artisans, produits locaux ou régionaux. patrimoinecastelneuvois26@gmail.com +33 7 81 51 72 11 Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-de-Galaure, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-de-Galaure Adresse Châteauneuf-de-Galaure Drôme Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière Ville Châteauneuf-de-Galaure lieuville Prieuré de Charrière 1125, route de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Departement Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-de-galaure/

Marché de Noël : « Noël Renaissance » Châteauneuf-de-Galaure 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël : « Noël Renaissance » Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure 10 décembre 2022 1125 Châteauneuf-de-Galaure Drme route de Charrière Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Châteauneuf-de-Galaure Drôme