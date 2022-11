MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE Moyen Moyen Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Moyen

MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE Moyen, 17 décembre 2022, Moyen. MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE

Ancienne ferme pédagogique Place du Capitaine Gaudet Moyen Meurthe-et-Moselle Place du Capitaine Gaudet Ancienne ferme pédagogique

2022-12-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-17 20:30:00 20:30:00

Place du Capitaine Gaudet Ancienne ferme pédagogique

Moyen

Meurthe-et-Moselle Moyen Retrouvez une vingtaine d’exposants proposant divers produits de Noël, décorations, produits artisanaux et alimentaires. Un stand sera animé par les parents d’élèves de l’école de Moyen (vente des décorations et créations des enfants).

Au programme aussi : tombola, café, vin chaud, chocolat chaud, et passage du Père Noël proposés par le Foyer Rural. Food Truck « Tout Feu Tout Flamm » (flammekueches au feu de bois) et buvette. +33 3 83 42 83 01 Mairie de Moyen

Place du Capitaine Gaudet Ancienne ferme pédagogique Moyen

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Moyen Autres Lieu Moyen Adresse Moyen Meurthe-et-Moselle Place du Capitaine Gaudet Ancienne ferme pédagogique Ville Moyen lieuville Place du Capitaine Gaudet Ancienne ferme pédagogique Moyen Departement Meurthe-et-Moselle

Moyen Moyen Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moyen/

MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE Moyen 2022-12-17 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE Moyen Moyen 17 décembre 2022 Ancienne ferme pédagogique Place du Capitaine Gaudet Moyen Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Moyen

Moyen Meurthe-et-Moselle