2022-12-10 – 2022-12-10

Préparez vos cadeaux ou vos tables de fêtes et venez passer un moment en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale et dans la magie de Noël

40 exposants, vin chaud, chocolat chaud, bar à vins, food truck locaux et alsacien, gourmandises, animations enfants (jeux en bois, structure gonflable, concours de dessin), animation musique par Achille et son orgue de barbarie.

Ensemble soutenons les producteurs, artisans et créateurs locaux !

comptoirnissan@vpe.fr +33 4 67 37 00 31

Nissan-lez-Enserune

