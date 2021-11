MARCHÉ DE NOËL Nézignan-l’Évêque, 4 décembre 2021, Nézignan-l'Évêque.

MARCHÉ DE NOËL Nézignan-l’Évêque

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04

Nézignan-l’Évêque Hérault Nézignan-l’Évêque

Samedi 04 Décembre à partir de 9h Nézignan L’évèque vous accueille pour fêter Noël !

De nombreuses animations pour petits et grands : clowns et atelier maquillage ; bourse aux jouets ; exposants créateurs ; chants ; jeux pour enfants et Théâtre de rue avec la Cie Aouta qui propose son spectacle « Boudiou »

Petite restauration proposée sur place par le Comité des Fêtes.

#Noël2021

Samedi 04 Décembre à partir de 9h Nézignan L’évèque vous accueille pour fêter Noël !

De nombreuses animations pour petits et grands : clowns et atelier maquillage ; bourse aux jouets ; exposants créateurs ; chants ; jeux pour enfants et Théâtre de rue avec la Cie Aouta qui propose son spectacle « Boudiou »

mairie@ville-nezignan.fr +33 4 67 90 45 38

Samedi 04 Décembre à partir de 9h Nézignan L’évèque vous accueille pour fêter Noël !

De nombreuses animations pour petits et grands : clowns et atelier maquillage ; bourse aux jouets ; exposants créateurs ; chants ; jeux pour enfants et Théâtre de rue avec la Cie Aouta qui propose son spectacle « Boudiou »

Petite restauration proposée sur place par le Comité des Fêtes.

#Noël2021

Nézignan-l’Évêque

dernière mise à jour : 2021-11-22 par