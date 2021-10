Néville Néville NEVILLE, Seine-Maritime Marché de Noël Néville Néville Catégories d’évènement: NEVILLE

Marché de Noël Néville, 5 décembre 2021, Néville. Marché de Noël 2021-12-05 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-05

Néville Seine-Maritime Néville Marché de Noël organisé par les mains Créatives.

Entrée gratuite, dans la salle des sports à partir de 8h. dernière mise à jour : 2021-10-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

lieuville 49.82641#0.71244