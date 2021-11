Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Nièvre, Parigny-les-Vaux Marché de Noël : Nevers Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Catégories d’évènement: Nièvre

Parigny-les-Vaux

Marché de Noël : Nevers Parigny-les-Vaux, 3 décembre 2021, Parigny-les-Vaux. Marché de Noël : Nevers Salle des fêtes Place de la Mairie Parigny-les-Vaux

2021-12-03 – 2021-12-05 Salle des fêtes Place de la Mairie

Parigny-les-Vaux Nièvre Parigny-les-Vaux Le marché de Noël a lieu au Parc Roger Salengro du 3 au 5 décembre.

Le 3 de 14h à 22h, le 4 de 10h à 22h et le 5 de 10h à 19h. Le marché de Noël a lieu au Parc Roger Salengro du 3 au 5 décembre.

Le 3 de 14h à 22h, le 4 de 10h à 22h et le 5 de 10h à 19h. Salle des fêtes Place de la Mairie Parigny-les-Vaux

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Parigny-les-Vaux Autres Lieu Parigny-les-Vaux Adresse Salle des fêtes Place de la Mairie Ville Parigny-les-Vaux lieuville Salle des fêtes Place de la Mairie Parigny-les-Vaux