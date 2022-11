Marché de Noël : Nevers Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nivre

Marché de Noël : Nevers Nevers, 9 décembre 2022, Nevers. Marché de Noël : Nevers

Parc Roger Salengro Nevers Nivre

2022-12-09 – 2022-12-17 Nevers

Nivre Nevers EUR Le marché de Noël de Nevers se tiendra le weekend du 9 au 11 décembre au Parc Roger Salengro.

Lancement des festivités le vendredi 9 à 17h.

Vendredi 9 de 14h à 21h, samedi 10 de 10h à 21h et dimanche 11 de 10h à 19h.

Nevers en fête : les 10 + 11 décembre :

Déambulation le samedi 10 de 15h à 19h avec animations dans rues commerçantes (Père Noël, mascotte, sculpture sur glace…). A partir de 17h30 : déambulation de la parade lumineuse (gratuit).

Déambulation le dimanche 11 de 15h à 19h dans le quartier Saint Arigle avec animations dans les rues commerçantes (jongle, musique, Père Noël…).

Jeudi 15 : animations gratuites sur la marché de la Grande Pâture de 10h à 12h (vin chaud, chocolat chaud, pain d’épices, mascotte, chorale chants de Noël).

Vendredi 16 : animations gratuites sur la marché de la Résistance de 16h à 18h (vin chaud, chocolat chaud, pain d’épices, mascotte, chorale chants de Noël).

Samedi 17 : animations gratuites sur la marché Carnot de 10h à 12h (vin chaud, chocolat chaud, pain d’épices, mascotte, chorale chants de Noël).

Le Petit train revient du 9 au 11/12 et c’est gratuit ! Il fera la navette entre le Parc Salengro et les commerces Rue François Mitterand. Arrêt Place Guy Coquille.

– vendredi 9 de 14h à 18h

– weekend 10 + 11 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h +33 3 86 68 47 69 Nevers

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nivre Autres Lieu Nevers Adresse Parc Roger Salengro Nevers Nivre Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nivre

Nevers Nevers Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Marché de Noël : Nevers Nevers 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël : Nevers Nevers Nevers 9 décembre 2022 Nevers Nivre Parc Roger Salengro Nevers Nivre

Nevers Nivre