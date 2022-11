Marché de Noël Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire

Nivre

Marché de Noël Neuvy-sur-Loire, 4 décembre 2022

53 Rue des Vignerons salle Renzo Ceccon Neuvy-sur-Loire

2022-12-04 – 2022-12-04

salle Renzo Ceccon 53 Rue des Vignerons

Neuvy-sur-Loire

Nivre Neuvy-sur-Loire EUR 0 0 Rendez-vous salle Renzo Ceccon (Rue des Vignerons) pour un Marché de Noël où vous attendent de nombreux stands d’artisanat, décorations et produits du terroir. La journée (de 10h à 18h) sera rythmée par de nombreuses animations : présence du Père Nöel, balades en calèche avec des ânes, ateliers de maquillage, coloriage, lettres au Père, tombola, spectacle, présence d’un portraitiste. Restauration sur place. Organisé par la municipalité et les associations. mairie.neuvy.loire@wanadoo.fr +33 3 86 39 20 33 http://www.neuvysurloire.com/ salle Renzo Ceccon 53 Rue des Vignerons Neuvy-sur-Loire

