Marché de Noël Navilly Navilly Catégories d’évènement: Navilly

Saône-et-Loire

Marché de Noël Navilly, 2 décembre 2022, Navilly. Marché de Noël

26 Route de Chalon 71270 Navilly Salle Wallut Navilly Saône-et-Loire Salle Wallut 26 Route de Chalon 71270 Navilly

2022-12-02 – 2022-12-02

Salle Wallut 26 Route de Chalon 71270 Navilly

Navilly

Saône-et-Loire Navilly EUR 9 13 L’APE les Magiciens organisent un marché de Noël avec buvette, tombola, tour de poneys et divers exposants. apelesmagiciens@outlook.fr Salle Wallut 26 Route de Chalon 71270 Navilly Navilly

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Navilly, Saône-et-Loire Autres Lieu Navilly Adresse Navilly Saône-et-Loire Salle Wallut 26 Route de Chalon 71270 Navilly Ville Navilly lieuville Salle Wallut 26 Route de Chalon 71270 Navilly Navilly Departement Saône-et-Loire

Navilly Navilly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navilly/

Marché de Noël Navilly 2022-12-02 was last modified: by Marché de Noël Navilly Navilly 2 décembre 2022 26 Route de Chalon 71270 Navilly Salle Wallut Navilly Saône-et-Loire Navilly Saône-et-Loire

Navilly Saône-et-Loire