MARCHE DE NOËL Moussey, 4 décembre 2021, Moussey. MARCHE DE NOËL rue de la Gare Gymnase (Bataville) Moussey

2021-12-04 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-04 21:30:00 21:30:00 rue de la Gare Gymnase (Bataville)

Moussey Moselle Moussey la 2ème marche de Noël de Moussey partira samedi 4 décembre à 16h30, au gymnase de Bataville. D’une distance de 8km, elle se fait de nuit. Pour la marche seule, le tarif est de 3€. Elle est aussi proposée associée à un repas (soupe/fromage/dessert) au tarif de 12€. Les non-marcheurs peuvent participer au repas. servi au gymnase à 19h30. Pour tous, des chaussons ou baskets propres sont recommandés pour l’accès au gymnase. Concours des plus beaux chaussons. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans. La réservation est à faire par téléphone avant le 25 novembre. +33 6 84 27 29 56 Libre de droits – Arūnas Naujokas pour Unsplash

