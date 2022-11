Marché de Noël Mortemart Mortemart MortemartMortemart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Place Royale Mortemart Haute-Vienne Mortemart De 14h à 19h place Royale et place du château des Ducs. Mairie : mairiemortemart@wanadoo.fr Présence de producteurs locaux et artisans d’art avec la participation de l’association sportive du golf de Mortemart.

A 16h30, le Père Noël arrivera sur son traineau tiré par les chiens de Théo de l’association Skodenar. L’animation musicale sera assurée par DJ Kevin. Organisation : municipalité de Mortemart et Association Mortemart Tourisme en Limousin. mairiemortemart@wanadoo.fr Place Royale Mortemart Mortemart

