MARCHÉ DE NOËL Rue de Lorraine Morsbach, samedi 30 novembre 2024.

Rue de Lorraine – Cours des écoles Morsbach Moselle Samedi

Des chalets en bois traditionnels viendront accuellir les associations de Morsbach qui proposeront à la vente vin chaud, saucisses et merguez , crêpes, jus de pomme chaud, bar à crémant, soupe de légumes, bretzels, bière de Noël, chocolat chaud, etc … Se tiendront également une douzaine de stands de créations artisanales et alimentaires locales.

Des animations seront proposées tout au long du week-end, un grand spectacle de feu se tiendra le samedi soir à 18h30, les enfants seront mis a l’honneur le dimanche avec des ateliers maquillages, sculpture sur ballons et confection de décoration recyclée, animée par la Compagnie La Mince Affaires et balades en calèches avec la visite du Père Noël qui viendra distribuer des chocolats.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30

fin : 2024-12-01

Rue de Lorraine – Cours des écoles

Morsbach 57600 Moselle Grand Est

L’événement MARCHÉ DE NOËL Morsbach a été mis à jour le 2024-10-07 par FORBACH TOURISME

