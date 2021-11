Morlanne Morlanne Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

Marché de Noël
Place de l'église Maison Belluix
Morlanne

2021-12-12 11:00:00 – 2021-12-12 17:00:00

Marché de Noël où l'artisanat et les produits locaux seront à l'honneur ! Présence du Père Noël pour une séance photos, vente de livres, de jeux et jouets d'occasion.
+33 6 62 16 25 19

Morlanne
Pyrénées-Atlantiques

