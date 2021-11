Morlac Morlac Cher, Morlac Marché de Noël Morlac Morlac Catégories d’évènement: Cher

Morlac

Marché de Noël Morlac, 5 décembre 2021, Morlac. Marché de Noël Morlac

2021-12-05 – 2021-12-05

Morlac Cher Morlac Cher Marché de Noël dans la cour de l’école, organisé par le club de l’amitié de Morlac. De 10h à 18h, vin chaud, buvette, restauration rapide, tombola. +33 6 23 09 00 98 Noel

Morlac

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT CHATEAUMEILLANT

Détails Catégories d’évènement: Cher, Morlac Autres Lieu Morlac Adresse Ville Morlac lieuville Morlac