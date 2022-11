Marché de Noël – Morienval Morienval, 4 décembre 2022, Morienval.

Le marché de Noël de Morienval organisé par l’Association des parents d’élèves de Morienval aura lieu le 4 décembre de 10h00 à 18h00, rendez-vous Place des Tilleuls.

Restauration sur place avec une tartiflette organisée par le CDLM, menu enfant frite/nuggets .

Photos avec le père Noël, présence de Mickey et Minnie, promenade en calèche et poneys

Présence d’artisans, producteurs et commerçants.

+33 3 44 88 61 14

