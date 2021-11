Marché de Noël Montpon-Ménestérol, 18 décembre 2021, Montpon-Ménestérol.

Marché de Noël Montpon-Ménestérol

2021-12-18 09:00:00 – 2021-12-18

Montpon-Ménestérol Dordogne

Marché de Noël, avec la participation de l’association des commerçants.

Stands de broderies, vannerie, jouets anciens, decorations, … ( présence du Parcot, Le fil du temps de St Rémy)

Dégustation et ventes d’huitres, foie gras, magrets , vins, …….

Marrons grillés, vin chaud, chocolat ou café chaud, bols de soupe de haricots couennes en vente au stand des 3M en Fêtes.

Animations l’Apm avec ballades en calèche, clown, sculptures sur ballon, Spectacle pour enfants, maquillages ……

Présence du Père Noël, séance de photos , jeux de piste…

A 19h30, Place Gambetta, le Père Noël allumera une illumination Pyrotechnique de la façade de la Mairie et feu d’artifice : 06.07.65.57.72

Mesures de sécurité exigées et consignes sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées !

+33 6 07 65 57 72

Montpon-Ménestérol

