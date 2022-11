MARCHE DE NOEL Montpeyroux, 16 décembre 2022, Montpeyroux.

MARCHE DE NOEL

5 Place François Villon Montpeyroux Hérault

2022-12-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-16 21:00:00 21:00:00

La cave Castelbarry Villavigne organise son 1er marché de Noël nocturne.

Plusieurs artisans locaux ont décidé de tenter l’aventure. Un large choix de cadeaux de Noël à petits prix sera proposé.

Une belle occasion de débuter les vacances de Noël dans une ambiance festive et détendue.

Vous pourrez vous restaurer sur place avec le food-truck le Raph ‘iné, l’ostréiculteur Jean-Sylvain, les Fromages d’Emmanuelle et les fameux accras de Bapou ainsi que son punch de Noël antillais.

La venue du père Noël est prévue pour le tirage au sort de la Tombola de Noël.

Stephane Cambon photographe de Saint Jean de Fos sera présent pour immortaliser cette belle soirée et prendre les enfants en photo avec le Père Noël ainsi que Tobias de Saint Jean de fos,le jongleur et échassier.

Les « Bois de la Garrigue » présenterons leurs nouvelles réalisations. Et pleins d’autres surprises vous attendront.

Une récompense sera offerte à la personne qui aura revêtu son plus beau accessoire de Noël

+33 4 67 96 61 08

