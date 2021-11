Montmirail Montmirail Montmirail, Sarthe MARCHÉ DE NOËL Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Montmirail

Sarthe

MARCHÉ DE NOËL Montmirail, 5 décembre 2021, Montmirail. MARCHÉ DE NOËL Montmirail

2021-12-05 – 2021-12-05

Montmirail Sarthe Montmirail Tandem Event organise le Marché de Noël du Château de Montmirail en décembre.

Rendez-vous le dimanche 5 décembre de 10h à 18h pour découvrir le travail de nombreux artisans et échanger avec eux. +33 2 43 93 72 71 Tandem Event organise le Marché de Noël du Château de Montmirail en décembre.

Rendez-vous le dimanche 5 décembre de 10h à 18h pour découvrir le travail de nombreux artisans et échanger avec eux. Montmirail

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Montmirail, Sarthe Autres Lieu Montmirail Adresse Ville Montmirail lieuville Montmirail