Marché de Noël – Montivilliers Montivilliers, 9 décembre 2022, Montivilliers.

2022-12-09 – 2022-12-11

Le Jumelage Montivilliers – Nordhorn fête en 2023 ses 60 ans… Et le marché de Noël de Montivilliers sa 25ème édition cet hiver 2022. C’est fort logiquement que la Ville de Montivilliers a souhaité mettre l’Allemagne à l’honneur cette année.

Les chalets des associations et des artisans vont une nouvelle fois transformer pendant quelques jours le centre de Montivilliers en village de Noël, avec ses senteurs et saveurs sucrées et salées.

De nombreux spectacles et animations seront proposés en extérieur et dans divers lieux.

Le programme détaillé des animations sera communiqué début décembre.

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 96 58 https://www.ville-montivilliers.fr/

