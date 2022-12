Marché de Noël Monthoiron Monthoiron Catégories d’évènement: Monthoiron

Vienne

Marché de Noël Monthoiron, 18 décembre 2022, Monthoiron. Marché de Noël

Place Saint Ambroise 86210 Monthoiron Monthoiron Vienne

2022-12-18 – 2022-12-18 Monthoiron

Vienne Monthoiron Un marché de Noël est organisé Place Saint Ambroise à Monthoiron le dimanche 18 décembre. L »Association Festi-Monthoiron organise un marché de Noël, place Saint Ambroise, le dimanche 18 décembre de 10h00 à 18h00. De nombreux producteurs, créateurs et artisans seront sur place avec animations pour les enfants (promenade à poney, pêche aux canards, chocolat chaud …). Vous pouvez encore vous inscrire si vous souhaitez exposer ! Pour tous renseignements : 06.99.95.12.15 Nous vous attendons nombreux ! Sur place : buvette, vin chaud, gourmandises … Entrée libre Un marché de Noël est organisé Place Saint Ambroise à Monthoiron le dimanche 18 décembre. L »Association Festi-Monthoiron organise un marché de Noël, place Saint Ambroise, le dimanche 18 décembre de 10h00 à 18h00. De nombreux producteurs, créateurs et artisans seront sur place avec animations pour les enfants (promenade à poney, pêche aux canards, chocolat chaud …). Vous pouvez encore vous inscrire si vous souhaitez exposer ! Pour tous renseignements : 06.99.95.12.15 Nous vous attendons nombreux ! Sur place : buvette, vin chaud, gourmandises … Entrée libre +33 6 99 95 12 15 Monthoiron

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Monthoiron, Vienne Autres Lieu Monthoiron Adresse Place Saint Ambroise 86210 Monthoiron Monthoiron Vienne Ville Monthoiron lieuville Monthoiron Departement Vienne

Monthoiron Monthoiron Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monthoiron/

Marché de Noël Monthoiron 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël Monthoiron Monthoiron 18 décembre 2022 Monthoiron Place Saint Ambroise 86210 Monthoiron Monthoiron Vienne vienne

Monthoiron Vienne