Marché de Noël Maison Arts et Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Nombreux exposants : stands gourmands – artisans – créateurs. Animations : promenade en calèche (10h-12h/14h-17h), visite du Père Noël toute la journée, petit concert de l'Harmonie, pêche aux canards… Restauration sur place (foie gras, magret-frites,vin chaud, chocolat…). Vente de sapins. +33 7 85 38 87 72

Maison Arts et Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse

