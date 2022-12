Marché de Noël Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Vendredi 16/12, de 16h à 20h : 16h00 : Ouverture du marché de Noël

17h00 : Vin d’honneur offert par la municipalité

20h30 : Eglise Saint Hilaire, concert de Noël avec l’ensemble vocal Viva Voce et l’ensemble de cuivres Cahors Brass Samedi 17/12, de 16h à 21h : 16h00 – 21h00 : Promenades à cheval avec CavaLendou

16h00 : Remise des prix Concours Chocolats organisé par l’association des commerçants

16h30 : Chants des élèves des écoles de Montcuq

17h00 : Défilé de lampions

17h30 : Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux offerts par Le Vieux Lion d’Or pour les enfants des écoles de Montcuq

18h00 : Harmonie de Cahors Dimanche 18/12, de 10h à 20h : 9h00 – 13h00 : Marché

10h00 – 20h00 : Promenades à cheval avec CavaLendou

12h00 : Concert Steel Band – Organisé par l’école de musique Tinte Ame Art Lundi 19 au samedi 24 décembre : 16h00 – 20h00 : La Manègerie à Vélo, manège gratuit.

Respectueux de l’environnement, La Manègerie à Vélo offre un véritable univers de douce rêverie poétique. Mardi 20/12, de 16h à 20h : 16h00 – 20h00 : Manège gratuit, La Manègerie à vélo

18h00 : Chorale Viva Voce, chants de Noël Mercredi 21/12, de 16h à 20h :

16h00 – 20h00 : Manège gratuit, La Manègerie à vélo

16h00 : Distribution de bonbons et ballons par le Père Noël

18h00 : Harmonie de Cahors Jeudi 22/12, de 10h à 20h :

9h00 – 13h00 : Marché dominical déplacé

16h00 – 20h00 : Manège gratuit, La Manègerie à vélo

16h00 : Distribution de bonbons et ballons par le Père Noël

18h00 : Chorale Viure et Cantar, chants occitan Vendredi 23/12 de 16h à 20h : 16h00 – 20h00 : Manège gratuit, La Manègerie à vélo

16h00 : Distribution de bonbons et ballons par le Père Noël

18h00 : Heaven Gospel Samedi 24/12 de 10h à 17h :

10h00 – 17h00 : Manège gratuit, La Manègerie à vélo

17h00 : Fermeture du Marché de Noël Le marché de Noël de Montcuq vous accueille du 16 au 24 décembre, nocturne samedi 17 jusqu’à 21h, au centre bourg, avec ses 12 chalets, pour vos cadeaux de Noël. Différentes animations vous seront proposées, concerts, distribution de cadeaux, jeux concours, et un manège gratuit du 19 au 24 décembre Noël- Décoration 2

