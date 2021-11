Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron Drôme, Montboucher-sur-Jabron Marché de Nöel – Montboucher-sur-jabron Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron Catégories d’évènement: Drôme

2021-12-11 – 2021-12-12

Montboucher-sur-Jabron Drôme Montboucher-sur-Jabron Venez vous balader au traditionnel marché de Noël: chalets, stands de producteurs, créateurs et artisans locaux tout au long du weekend,

maquillage pour enfants, ainsi qu’un manège.. Venez découvrir la table des 13 desserts dans l’église ! mjc.montboucher@gmail.com +33 7 82 49 14 15 http://www.mjcmontboucher.fr/ Montboucher-sur-Jabron

