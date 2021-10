MARCHE DE NOEL Montblanc, 24 novembre 2021, Montblanc.

MARCHE DE NOEL Montblanc

2021-11-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 23:00:00 23:00:00

Montblanc Hérault

Envie de féérie et de magie en ce mois de novembre? Venez à la découverte de nos artisans dans les chalets de Noël et profitez de la patinoire gratuite et ouverte à tous. Et si une gourmandise vous tente, marrons et vin chauds, entres autres, seront de la partie à la foire!

Le dimanche 28 novembre, L’atelier Papillon de Lune vous propose le spectacle “Noël au théâtre”.

Entrée libre.

