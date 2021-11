Montaud Montaud Hérault, Montaud MARCHÉ DE NOËL MONTAUD Montaud Montaud Catégories d’évènement: Hérault

Montaud

MARCHÉ DE NOËL MONTAUD Montaud, 10 décembre 2021, Montaud.

2021-12-10 – 2021-12-10

Montaud Hérault Montaud La magie de Noël sera à Montaud le vendredi 10 décembre 2021 de 17h00 à 20h00. 20 exposants et créateurs seront au rendez-vous.

Confiseries, produits des terroirs en corbeilles cadeaux, accessoires utiles et zéro déchets, bijoux, cadres lumineux, vêtements, cosmétiques naturels, vins, jus de raisins bio, livres, macarons, céramiques, tisanes, lampes en bois flotté, centre de table bougies en bois, peinture sur porcelaine, bouteilles fondues, tabliers, confitures, figurines, ainsi que des kits à cookies, kits à vin chaud, sacs shopping, porte-clefs “cocottes” créés par les enfants de l’école. Vous y trouverez de belles idées cadeaux.

Sculpture de glace en direct par Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France !

Pour les enfants, un stand photo avec le père-noël, une pêche aux canards, et d’autres animations surprises ! Buvette et tombola au profit de l’association des parents d’élèves, pour les projets pédagogiques et sorties des enfants de l’école de Montaud.

Pour les gourmands, le food-truck “Le Beum” sera présent. Venez passer un moment convivial et festif autour de notre marché.

Montaud

