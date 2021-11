Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne Marché de Noël Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Montauban-de-Bretagne Le marché de Noël organisé par la municipalité de Montauban-de-Bretagne, accueillera plus de cinquante exposants. Ces derniers seront installés sous chapiteau ou chalet. Le marché accueille des artisans créateurs, producteurs et fabricants.

Lieu : Devant le parvis de l’Hôtel de ville.

Horaires :

-Samedi 4 décembre de 14h à 20h30

-Vendredi 5 décembre de 10h à 18h

