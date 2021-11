Montargis MONTARGIS Montargis Marché de Noël MONTARGIS Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Au son des mélodies et des illuminations de Noël, laissez-vous séduire par l’atmosphère chaleureuse et conviviale sur le Boulevard des Belles Manières regroupant 14 chalets de Noël installés pour la première fois à Montargis du 17 au 24 Décembre et ouvert au public de 10 h à 19h (sauf le dimanche 19 et le vendredi 24, fermeture au public à 18h). A la recherche d’idées cadeaux ou décos, envie de se faire plaisir, venez à la rencontre des artisans qui vous proposeront leurs créations originales. Dans une ambiance gourmande, vous trouverez sur notre marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer vos fêtes de fin d’année ! A déguster sur l’espace restauration ou à emporter. Sauf le dimanche 19 et le vendredi 24 décembre fermeture à 18h. Au son des mélodies et des illuminations de Noël, laissez-vous séduire par l’atmosphère chaleureuse et conviviale sur le Boulevard des Belles Manières regroupant 14 chalets de Noël installés pour l… MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis lieuville MONTARGIS Montargis