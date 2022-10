MARCHÉ DE NOËL MONTAGNARD Dabo, 26 novembre 2022, Dabo.

MARCHÉ DE NOËL MONTAGNARD

Espace Léon IX rue de la fontaine Dabo Moselle rue de la fontaine Espace Léon IX

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 18:00:00

rue de la fontaine Espace Léon IX

Dabo

Moselle

Plus de 1 500 m² d’ambiance de Noël dans le confort de l’Espace Léon IX et en extérieur.

Une authentique ambiance de Noël. Décorations, produits pour les tables de fête, artisanat et gourmandises…

Spécialités montagnardes au feu de bois dans un décor forestier.

Nos exposants sont sélectionnés par rapport aux thèmes de Noël et du festif. Produits de qualité : décorations et produits pour les tables de fête, artisanat, vins, gourmandises du terroir, etc. Vous serez certains de découvrir un cadeau de choix. Dès samedi, les fameux Männele du boulanger local.

Dimanche, toute l’équipe était costumée pour vous servir un vin chaud, un jus d’orange chaud, une crêpe, une gaufre, ou une des nombreuses spécialités montagnardes.

Notre marché de Noël montagnard se distingue par la qualité des produits proposés, les exposants sont sélectionnés par rapport au thème de Noël et du festif. Artisanat de grande qualité, champagne du producteur, vins et gourmandises du terroir.

contact@anim-dabo.fr +33 7 69 26 89 22 http://www.anim-dabo.fr/

Pays De Dabo-Animations

rue de la fontaine Espace Léon IX Dabo

dernière mise à jour : 2022-10-18 par