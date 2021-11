Moncel-lès-Lunéville Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle, MONCEL LES LUNEVILLE MARCHÉ DE NOËL Moncel-lès-Lunéville Moncel-lès-Lunéville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DE NOËL Maison des Loisirs et de la Culture 8 rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville

2021-12-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 18:00:00

Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle Moncel-lès-Lunéville Venez au Marché de Noël qui aura lieu à la Maison des Loisirs et de la Culture à Moncel-lès- Lunéville ce dimanche 12 décembre de 10h à 18h : 20 exposants avec bijoux, vins, décorations, vêtements. Entrée libre. +33 6 22 73 57 57 APEM

Maison des Loisirs et de la Culture 8 rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville

