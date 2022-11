Marché de Noël Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Marché de Noël Moëlan-sur-Mer, 8 décembre 2022, Moëlan-sur-Mer. Marché de Noël

6 Rue Saint-Melaine EHPAD Tal Ar Mor Moëlan-sur-Mer Finistère EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine

2022-12-08 14:00:00 – 2022-12-08 18:00:00

EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine

Moëlan-sur-Mer

Finistère Moëlan-sur-Mer Organisé par l’association « un grain de folie 29 ».

Vente de gâteaux, crêpes et de petits objets faits main; Le tout accompagné d’une animation musicale par les accordéonistes « Moelan à vent » et de chants de Noël. ungraindefolie29@gmail.com +33 6 32 69 89 54 EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Moëlan-sur-Mer Finistère EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine Ville Moëlan-sur-Mer lieuville EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer Departement Finistère

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/

Marché de Noël Moëlan-sur-Mer 2022-12-08 was last modified: by Marché de Noël Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 8 décembre 2022 6 Rue Saint-Melaine EHPAD Tal Ar Mor Moëlan-sur-Mer Finistère Finistre Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère