Mittelwihr 68630 Marché de Noël organisé par le comité de Jumelage Mittelwihr-Cancale. Dans une ambiance chaleureuse, possibilité de déguster des huitres de Cancales, galettes ou crêpes bretonnes sans oublier cependant le vin chaud et les bredalas alsaciens !

Ambiance chaleureuse et produits du terroir : dégustation des huîtres de Cancales, galettes ou crêpes bretonnes sans oublier le vin chaud et les bredalas alsaciens ! +33 6 95 42 05 78

L’atelier des lutins accueille gratuitement les enfants pour un moment créatif Mittelwihr

